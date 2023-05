Napoli saccheggiato: alla Juve con Giuntoli va un altro Big azzurro

I bianconeri hanno puntato un altro membro della dirigenza azzurra, attenzione agli addii.

La stagione straordinaria del Napoli comporterà un impegno non di poco conto della società azzurra. Il percorso portato avanti quest’anno è figlio di un lavoro complesso. Una programmazione perfetta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che, con l’aiuto di Cristiano Giuntoli, ha costruito una macchina perfetta.

I pronostici erano tutti contro il Napoli nel corso dell’estate scorsa. Una politica, a detta di tutti, che si sarebbe rivelata fallimentare. Riduzione degli ingaggi ed inserimento in rosa di giovani è una strategia che oggi è considerata un modello da seguire, ma all’epoca nessuno ci credeva. L’acquisto di Kvaratskhelia, Kim e Raspadori, con i primi due che hanno preso la squadra sulle spalle, è risultato essere un colpo di genio del direttore sportivo.

Il Napoli deve adesso lavorare sulla prossima stagione. Lo scudetto è stato vinto, il risultato è stato ottenuto e presumibilmente in città si continuerà a festeggiare per parecchio tempo. L’anno prossimo, però, toccherà cercare di ripetersi, avventura difficile per il club.

La dirigenza del Napoli dovrà riuscire a trattenere big come Osimhen, Kim e Kvaratskhelia, soprattutto per cercare di convincere Luciano Spalletti, che ha posto diverse condizioni per continuare in azzurro. Il nigeriano sembra sempre più lontano da Napoli. Troppo forti le offerte dall’estero, Osimhen dovrebbe lasciare la maglia azzurra. stessa storia per Kim, per il quale il Manchester United sembra pronto a pagare la clausola rescissoria. Kvaratskhelia, invece, non sembra destinato ad andare via. Il suo futuro è a Napoli, e sembra che il georgiano abbia appena iniziato.

Juventus, Giuntoli potrebbe portare con sé il suo braccio destro

Oltre a queste situazioni, ce n’è un’altra che il Napoli deve fronteggiare. La Juventus è fortemente interessata a Cristiano Giuntoli, che potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione. I bianconeri cercano il ds azzurro per cercare di risanare una situazione disastrosa, sia dal punto di vista societario che del campo. Gli ultimi mercati della Juventus si sono rivelati fallimentari, con Allegri che è stato costretto a far esordire diversi talenti della Next Gen. Per carità, il tecnico bianconero ha occhio per i giovani talenti, ma di necessità fa virtù.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta che ci sarebbe anche un altro membro della dirigenza azzurra pronta a seguire Giuntoli nel suo trasloco torinese. Si tratta del suo braccio destro Giuseppe Pompillo. In aggiunta, la Juventus starebbe pensando di portare a Torino anche Stefano Stefanelli, attualmente al Cesena, per affidargli il progetto Next Gen.