Spalletti al Napoli fino al 2025, rinnovo e nuovo ingaggio: stabilita la data dell’annuncio

Il progetto Napoli andrà avanti con Luciano Spalletti, è questo quanto emerso dall’incontro dell’altra sera tra il presidente De Laurentiis e il tecnico avvenuto al Coco Loco, in pieno centro città. L’allenatore sottoscriverà un nuovo contratto con il club azzurro, al di là dell’opzione che la società ha già fatto scattare.

Nuovo ingaggio per Spalletti con il Napoli

A rivelare i dettagli del nuovo contratto di Spalletti è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Spalletti otterrà un riconoscimento economico dalla società e sarà rivisto al rialzo l’ingaggio, sempre in linea con i parametri che la società si è fissata. Dovrebbe guadagnare intorno ai 3,5 milioni di euro con un aumento di circa il 25 per cento sull’ingaggio attuale. Più la possibilità di bonus legati agli obiettivi massimi di campionato e Champions. Dunque non rinnovo automatico sul vecchio contratto da 2,8 milioni netti.

Spalletti non ha mai trattato sui soldi, piuttosto chiede garanzie tecniche e di programmazione, voleva sentire dalla voce del suo presidente – e c’era anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli alla cena – della centralità dell’allenatore in un progetto che sarà sempre una scommessa, perché è destino dei club come il Napoli, che si autofinanziano, dover cedere pezzi pregiati ai club-stato e ripartire.