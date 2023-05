Monza-Napoli, le probabili scelte di Spalletti: previsto un esordio dal 1′

Il Napoli di Spalletti ha vinto lo scudetto e adesso sfrutterà queste ultime partite al termine del campionato per aumentare il più possibile il bottino di punti in campionato. Gli azzurri vogliono effettuare il nuovo storico record di punti del club, superando i 91 punti ottenuti (ma senza titolo) da Maurizio Sarri.

Domani torneranno in campo per affrontare il Monza, altra squadra al momento senza grandi obiettivi di classifica. Spalletti, come affermato in conferenza stampa, dovrebbe effettuare diversi cambiamenti e dare spazio ai calciatori meno impiegati nel corso di questa stagione.

Monza-Napoli, le probabili scelte di Spalletti

Non dovrebbe essere coinvolta dalle rotazioni la porta, dove Meret sarà confermato visto il piccolo problema patito da Gollini. In difesa, sarà largo turnover: riposerà sicuramente Giovanni Di Lorenzo per la prima volta in questo campionato per fare spazio a Bartosz Bereszynski. A completare il reparto, dovrebbero esserci Rrahmani, Juan Jesus e Olivera.

A centrocampo, potrebbero non riposare Anguissa e Lobotka mentre potrebbe partire da titolare Gaetano nel ruolo di mezzala al posto di Zielinski. In attacco, non riposerà Victor Osimhen, a caccia di gol per vincere la classifica dei cannonieri, ma potrebbe essere affiancato da due inediti partner come Elmas (eccezionalmente a destra) e Zerbin, alla prima da titolare in Serie A. Solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia. Questo il probabile 11 completo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Zerbin. All: Spalletti