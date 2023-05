Il Chelsea piomba su Osimhen: offerti al Napoli 100 milioni più due giocatori!

Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta, un successo che ha acceso ovviamente i riflettori sui tanti gioielli degli azzurri. In particolare in copertina ci sono Kvaratkshelia e Osimhen, autori di una stagione superlativa. La società è consapevole che soprattutto per il nigeriano arriveranno offerte altissime. E una pare sia stata già recapitata agli azzurri.

Osimhen, il Chelsea offre 113 milioni cash più Pulisic e Kepa

A riportalo è il Corriere dello Sport che rivela come il Chelsea si sia fiondato sull’attaccante del Napoli. Il prezzo fissato da De Laurentiis si aggira intorno ai 160 milioni di euro. I blues sarebbero disposti a coprire il costo del cartellino offrendo circa 113 milioni cash, più due contropartite tecniche: Pulisic (che vale 32 milioni) e Kepa (dal valore di 15 milioni).

A frenare il buon esito dell’affare potrebbe essere la volontà di Osimhen di giocare in Champions League, visto che il Chelsea non riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione.

De Laurentiis propone il rinnovo del contratto

Ad ogni modo il Napoli farà di tutto pur di prolungargli il contratto – al momento in scadenza nel 2025 – e tenterà di allontanare gli altri club europei che davvero potrebbero indurre in tentazione il giocatore: ossia Manchester United, Real Madrid, Liverpool e Psg.