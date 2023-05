Monza Napoli continua a creare caos per l’organizzazione della trasferta dei tifosi del Napoli. Da giorni sono in vendita i tagliandi per la 35a giornata di Serie A per i tantissimi appassionati che vogliono seguire la squadra campione d’Italia fino all’ultima giornata e in qualunque stadio.

In mattinata era arrivata la notizia da Monza del divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania. L’ufficialità, firmata dal Prefetto di Monza Patrizia Palmisani, aveva scatenato l’ira dei tifosi azzurri che ormai avevano già acquistato i tagliandi e organizzato la trasferta con voli e alloggi.

Monza-Napoli, trasferta riaperta

Poche ore fa il Napoli aveva ufficializzato il divieto di trasferta, come annunciato dal Prefetto di Monza, e le modalità di rimborso per tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania. Restava aperta la trasferta per i tifosi residenti in tutto il resto d’Italia.

Le ultime notizie, però, cambiano di nuovo gli scenari. Come riporta Il Corriere dello Sport, dopo il provvedimento del CASMS firmato ieri sera e reso operativo in mattinata, è arrivato un ricorso al TAR con conseguente sospensiva attesa a breve. In attesa solo dell’ufficialità, la trasferta verrà riaperta per tutti i tifosi del Napoli