Infortunio Lozano, filtra pessimismo: tempi di recupero molto lunghi

La partita contro la Fiorentina di domenica scorsa è stata anche sinonimo di festa per il Napoli. Dopo la vittoria di misura contro i viola i calciatori hanno festeggiato in campo con tutti i tifosi la vittoria dello Scudetto e i grandi traguardi raggiunti. Tutti visibilmente felici, anche Hirving Lozano che nello stesso momento era anche alle prese con i primi dolori al ginocchio dopo l’infortunio occorso in campo al 45′ del primo tempo.

El Chucky, dopo uno scontro di gioco, aveva subito chiesto il cambio e i gesti di sconforto dello staff medico non lasciavano presagire un problema di poco conto. Nella giornata di ieri è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio.

Infortunio Lozano: tre mesi di stop, si valuta l’operazione

La stagione di Lozano è finita anzitempo e per le ultime partite ci sarà spazio per Politano e Zerbin sulla fascia destra. Ma quali sono i tempi di recupero di Lozano? Tutto dipende dall’entità dell’infortunio e dagli sviluppi quotidiani del ginocchio.

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli filtra pessimismo per le condizioni di Lozano. Lo staff medico, infatti, sta valutando in queste ore se optare per una cura conservativa o se ricorrere ad un intervento chirurgico per permettere al Chucky di tornare in piena forma in vista della preparazione. I mesi di stop sono almeno 3 e per Lozano è appena iniziato un lungo percorso riabilitativo.