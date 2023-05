Il Napoli al termine delle partite ufficiali dovrebbe essere impegnato in una mini tournée in Corea del Sud, patria tra l’altro del difensore Kim Minjae. Arrivano ulteriori conferme in merito all’indiscrezione lanciata già in queste settimane e che potrebbe essere effettivamente concreta.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, che svela quali possono essere le date e l’avversaria delle due amichevoli in programma.

Doppia amichevole con il Maiorca: la notizia

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

I giocatori dovranno stringere i denti ancora per un mese. Confermata la tournée in Corea del Sud, con la doppia amichevole con il Maiorca tra l’8 e il 10 giugno.

Da capire a questo punto, qualora venisse confermato l’impegno, se l’ultima partita di campionato contro la Sampdoria – durante la quale verrà consegnato il trofeo dalla Lega di Serie A per il successo del campionato – subirà cambiamenti in calendario (per ora, la sfida è in programma il 4 giugno ndr).