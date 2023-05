Kim Minjae è senza dubbio uno dei calciatori più apprezzati dagli altri club. Il difensore si è messo in luce in questa stagione straordinaria per lui e per il Napoli, che è riuscito a portarsi a casa il terzo Scudetto della propria storia.

Ma quale sarà il futuro del difensore coreano? Su di lui pende l’annosa questione della clausola rescissoria, che potrebbe agevolare l’assalto di altri club. A tal proposito, è da tenere d’occhio in particolar modo il Manchester United, che da tempo ha acceso i fari sul centrale ex Fenerbahce.

La notizia

Di seguito, quanto reso noto dal portale tuttomercatoweb.com in merito agli ultimi sviluppi sul possibile affare tra Kim Minjae e il Manchester United: