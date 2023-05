Milan-Inter, scena incredibile da San Siro: due diversi cori insieme, uno è contro Napoli!

Tutti i riflettori del mondo calcistico sono puntati questa sera su San Siro, dove si giocherà la gara fra Milan e Inter, derby di Milano dal sapore speciale in quanto valido per la semifinale di Champions League.

Il Milan grazie alla vittoria nella doppia sfida contro il Napoli, superato con una vittoria a San Siro e un pareggio al Maradona. Gli azzurri hanno però subito messo da parte questa sconfitta nel migliore dei modi, ottenendo la vittoria matematica del campionato e avviando così una lunga serie di festeggiamenti.

Milan-Inter, il coro da San Siro contro Napoli

A San Siro c’è stato un momento piuttosto particolare quando prima della gara sono suonate le note della canzone “Freed from desire”, canzone molto nota per i cori da stadio. In particolare, tale brano è stato protagonista di due famosi cori in Italia: per i milanisti, il ritornello del brano si è trasformato in “Pioli is on fire”, mentre è diventato “Vesuvio erutta” per tante tifoserie anti-napoletane. Quest’ultimo coro è però attualmente cantato anche dai napoletani stessi, come una sorta di risposta autoironica al razzismo degli avversari.

Questa sera a San Siro, sulle note della canzone sopra citata, sono stati intonati entrambi i cori: la Curva Sud ha cantato il coro dedicato a Pioli, mentre la Curva Nord quello contro Napoli. Entrambe le curve hanno poi saltato insieme al termine dei rispettivi cori.