Cholito Simeone, conoscete la moglie? Ha uno sguardo magnetico e un corpo da sogno (Foto)

Simeone ha dato un contributo importante nella corsa verso il terzo scudetto del Napoli. Sua moglie Giulia Coppini è una wags molto amata.

Il sogno scudetto, per il Napoli, è finalmente divenuto la realtà. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha messo fine ad un lungo digiuno durato 33 anni, facendo esplodere di gioia il popolo azzurro che in questi giorni ha riempito le vie e le piazze della città. Una cavalcata eccezionale sotto tutti i punti di vista, resa possibile dal lavoro svolto in estate dalla proprietà e ogni giorno da Luciano Spalletti. La dirigenza, ad esempio, ha preso giocatori funzionali alla causa come ad esempio Giovanni Simeone.

L’attaccante, preso in prestito dal Verona in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, nonostante la folta concorrenza nel reparto offensivo è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio. Per lui, fin qui, 29 apparizioni complessive con indosso la maglia azzurra “condite” da 8 gol di cui 3 in campionato, 4 in Champions League e uno in Coppa Italia. Un buon bottino, che gli ha consentito di risultare spesso determinante per le sorti della propria squadra ed entrare nel cuore della tifoseria.

Nelle 4 partite che mancano ancora alla conclusione del torneo contro Monza, Inter, Bologna e Sampdoria Simeone proverà a migliorare ulteriormente i propri numeri. Poi, sarà tempo di godersi le meritate vacanze in completo relax insieme alla moglie Giulia Coppini. Una coppia molto unita quanto affiatata, che ha deciso di promettersi amore eterno nel maggio 2021 nel corso di un matrimonio celebrato a Ibiza di fronte a familiari e numerosi amici. Ma chi è Giulia Coppini?

Simeone, che forme per Giulia Coppini

Laureata in biotecnologie e molto amante del mare, ha vinto nel 2013 il titolo di Miss in Gambissima toscana e tre anni dopo è diventata inviata per il programma televisivo di Rai Due “Quelli che il calcio”. L’incontro fatale con Simeone è avvenuto grazie ad un serata passata in compagnia di amici comuni: un vero e proprio colpo di fulmine dato che i due, dopo essersi trovati, di fatto non si sono mai più lasciati.

Occhi magnetici e fisico da urlo, Giulia Coppini è un delle “wags” più amate dal popolo azzurro. Diversi i contenuti postati sul proprio canale Instagram (che conta 471 post e 50.800 follower complessivi) molti dei quali proprio insieme all’attaccante. Un ulteriore segnale di quanto la coppia sia unita. Il presente di Simeone è roseo, il futuro può diventare ancora migliore. Il Napoli, infatti, provvederà ad acquistarlo a titolo definitivo.