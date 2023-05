L’ex Napoli canta insieme agli ultras in Curva B: il video fa impazzire i tifosi! (VIDEO)

Napoli-Fiorentina è stata l’occasione per mettere in scena una grande festa al Maradona. Fuochi d’artificio, spettacoli di luci, passerella per i giocatori, presentazione nuove maglie speciali e tanto altro si è visto nel post partita del match tra i campioni d’Italia e la squadra di Vincenzo Italiano.

Tra i vari personaggi di rilievo presenti sugli spalti, c’era anche un ex calciatore azzurro che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi. Si tratta di Paolo Cannavaro, uno degli storici capitani dell’era De Laurentiis.

L’ex capitano azzurro è stato immortalato in Curva B mentre, con tanto di megafono, canta insieme agli ultras “I campioni dell’Italia siamo noi”. Un video che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli, rimasti legati a un ragazzo di Napoli che ha rappresentato il Napoli.