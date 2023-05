Napoli-Fiorentina, sarà festa grande al Maradona: il programma del post partita

Dopo tre giorni dalla fantastica notte del 4 maggio, il Napoli e Napoli possono finalmente abbracciarsi e festeggiare insieme. Il pareggio di Udine ha sancito la vittoria aritmetica del campionato e la città si è scatenata in una grande festa che è durata tutta la notte e ha visto i tifosi in strada fino all’alba del 5 maggio.

Quest’oggi, invece, il Napoli riceverà l’abbraccio dei 55 mila del Maradona in occasione del match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara è in programma alle ore 18, ma i tornelli apriranno molto presto, alle ore 15: già dal prepartita potrebbe esserci qualche sorpresa. Ma è dopo il triplice fischio che ci sarà la maxi festa messa in piedi da Aurelio De Laurentiis.

Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il tutto sarà diretto dal premio Oscar e grande tifoso del Napoli, Paolo Sorrentino. Ci saranno fuochi d’artificio e giochi di luci che creeranno scritte e immagini sul prato di gioco. Poi sarà il turno dei giocatori che verranno chiamati uno a uno da Decibel Bellini per la premiazione al centro del campo. Non mancheranno gli interventi di artisti come Geolier e Luchè, mentre in tribuna ci saranno anche Clementino e Alessandro Siani. Insomma, una grande festa per una grande squadra.