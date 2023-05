Scontri Udinese-Napoli, sono cinque gli arrestati

Una serata che doveva essere simbolo solo di gioia e festa come quella di giovedì sera ad Udine è stata macchiata anche da eventi a dir poco censurabili. Alla Dacia Arena di Udine il Napoli di Luciano Spalletti ha conquistato la matematica vittoria dello scudetto e, al fischio finale, è scattata l’invasione di campo del pubblico napoletano, pazzo di gioia per la vittoria.

Un evento reputabile, tutto sommato, prevedibile in circostanze simili ma che ha creato enormi problemi di ordine pubblico per la reazione del pubblico di casa. Un gruppo di tifosi dell’Udinese, infatti, ha mal preso la festa napoletana sul terreno di gioco della propria squadra e ha così a sua volta invaso il campo per scontrarsi con alcuni tifosi napoletani.

Scontri Udinese-Napoli, arrivano i primi arresti

Per fortuna tali eventi non sono sfociati nella tragedia grazie al rapido intervento della polizia che ha separato le due fazioni e limitato a 15 il numero dei feriti. Quest’oggi sono arrivati i primi provvedimenti: secondo quanto riporta Il Mattino, sono cinque le persone arrestate fra cui anche un napoletano.