Napoli-Fiorentina, il Comune ha deciso: novità sulla viabilità

La gara fra Napoli e Fiorentina di domenica allo Stadio Diego Armando Maradona sarà un’ulteriore occasione per tutta la tifoseria azzurra per festeggiare la vittoria dello scudetto. Giovedì sera, col pareggio di Udine, la squadra guidata da Luciano Spalletti è riuscita ad ottenere la matematica vittoria del campionato, scatenando l’entusiasmo e la festa in tutta la città.

Domenica alle 18.00 il Napoli giocherà quindi la prima partita da campioni d’Italia dinanzi al proprio pubblico e la società ha già annunciato l’organizzazione di un grande evento per festeggiare la squadra.

Piano sicurezza per Napoli-Fiorentina, il comunicato

La prefettura e la questura si sono così riunite per organizzare in sicurezza questo evento, dove sarà previsto un grande afflusso di tifosi dentro e fuori allo stadio. La decisione è stata però quella di non bloccare la viabilità. Di seguito il comunicato con tutte le misure di sicurezza scelta: