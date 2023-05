Per domani allo stadio Diego Armando Maradona è prevista una grande festa per il Napoli, che giovedì sera a Udine si è laureata ufficialmente campione d’Italia. Tuttavia, c’è comunque una partita da onorare per la squadra di Luciano Spalletti e sarà contro la Fiorentina: la mission dei partenopei sarà sicuramente quella di incrementare il totale dei punti in classifica, per ribadire ove fosse necessario nuovamente il proprio dominio di questa stagione, magari anche provando qualche soluzione tecnico-tattica inedita e sperimentale.

Intanto, da Firenze arrivano novità in vista dell’incontro di domani, in programma alle ore 18:00.

Convocati Fiorentina, c’è un recupero

Grande assente per la squadra di Vincenzo Italiano è Arthur Cabral: l’attaccante ha accusato un problema nei giorni scorsi in allenamento e non è disponibile per la trasferta di Napoli. Recuperato, invece, Amrabat, mentre l’altro assente (però annunciato) è Martinez Quarta, alla luce della squalifica da scontare in campionato.

Di seguito, l’elenco dei convocati:

Terracciano, Cerofolini, Vannucchi; Dodò, Venuti, Milenkovic, Igor, Ranieri, Biraghi, Terzic; Amrabat, Mandragora, Barak, Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Bianco; Ikonè, Brekalo, Nico Gonzalez, Saponara, Sottil, Jovic, Kouame.