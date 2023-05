VIDEO – I giocatori del Napoli lasciano l’aeroporto di Grazzanise: che festa dei tifosi!

Napoli è in festa: gli azzurri di Luciano Spalletti sono campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta con Diego Armando Maradona in campo. Il terzo, storico titolo azzurro ha fatto impazzire di gioia tutto il popolo partenopeo, riversatosi in massa per le strade di Napoli immediatamente dopo il fischio finale della partita di Udine.

Ovviamente oggi è stato il giorno dell’omaggio ai propri beniamini, ritornati in città dopo la trasferta friulana. La scelta della società è stata di far atterrare la squadra all’aeroporto di Grazzanise per ragioni di ordine pubblico, evitando, quindi, un maxi affollamento a Capodichino.

VIDEO- Folla in festa per il Napoli a Grazzanise

Tantissimi sono stati i tifosi radunatisi fuori all’aeroporto di Grazzanise con l’intenzione di aspettare i calciatori azzurri dopo il loro atterraggio. I giocatori sono partiti dall’aeroporto alla spicciolata, attraverso taxi e pullman. A loro è stata lasciata libertà di scelta fra il tornare a casa o il tornare a Castelvolturno, dove ci sono tantissimi tifosi disposti ad accoglierli.

