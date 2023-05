VIDEO – Di Lorenzo parla alla squadra dopo lo Scudetto: discorso da brividi!

Il Napoli ce l’ha fatta: dopo 33 anni è finalmente campione d’Italia. Gli azzurri hanno ottenuto la certezza matematica della vittoria del titolo con il pareggio di ieri ad Udine e hanno vissuto una bellissima nottata di festeggiamenti.

La squadra, dopo la gara e la festa negli spogliatoi, si è diretta verso l’albergo dove soggiornava per proseguire ancora nella celebrazione del trionfo. Non poteva non prendere parola, quindi, il capitano di questo gruppo, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli ha ereditato quest’estate la fascia di Insigne e ha onorato alla grande questa enorme responsabilità.

Di Lorenzo si è preso un momento per dedicare, da vero capitano, un discorso a tutta la squadra. Le sue parole sono state accolte dalle urla e dagli applausi dei compagni, che hanno poi intonato tutti insieme il coro: “I campioni dell’Italia siamo noi”. Di seguito le parole pronunciate da Di Lorenzo alla squadra:

“Con il lavoro e il sacrificio siamo riusciti a raggiungere un risultato incredibile. Nel calcio si sa, può succedere di tutto fra chi va via e chi resta ma questo successo ci unità per sempre. Forza Napoli!”.

