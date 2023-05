Spalletti si emoziona in diretta: “Napoli questa vittoria è per te!”

Pochi minuti fa è terminata la sfida valida per la 33° giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Dopo 33 anni di lunga attesa, i partenopei hanno conquistato lo Scudetto, il terzo della storia della società. Agli uomini di Spalletti è bastato un pareggio per laurearsi Campione d’Italia.

Dopo il triplice fischio dell’arbitro, grande festa alla Dacia Arena, così come allo Stadio Diego Armando Maradona e nelle piazze di Napoli.

Le parole di Spalletti nel post-partita: la dedica al Napoli

Dopo alcuni minuti di pieni festeggiamenti sul campo e nello spogliatoio, come dimostrato dalle immagini in diretta su DAZN e dalle dirette dei calciatori del Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il momento:

Come stai che emozioni provi? Il problema per quelli che sono abituati a lavorare è che non riescono a gioire neanche nelle vittorie, perché si riprende subito a lavorare. Bisognerebbe fermarsi per festeggiare. Vedere i partenopei sorridere è la più grande emozione, sono loro che ti trasferiscono l’emozione. Il problema era arrivare a questo punto qui perché hai sul groppone il sentimento di una città intera. Ci saranno molte di queste persone che nei loro momenti duri ripenseranno a questi momenti per superarlo. Ora ti senti più rilassato per aver concesso a loro questa felicità.