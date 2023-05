Novità Zielinski, trattativa per il rinnovo con il Napoli: spunta una richiesta in Serie A

Il Napoli è a un passo dalla conquista del suo terzo scudetto, agli azzurri basterà cogliere un pareggio in trasferta questa sera contro l’Udinese per riportare il tricolore in città. Tutti sono concentrati sul quello che accadrà alla Dacia Arena, ma intanto ad andare avanti sono i chiacchiericci relativi al calciomercato.

Sarri vuole Zielinski alla Lazio

Uno dei calciatori azzurri a poter restare coinvolto in un giro di affari potrebbe essere Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro ha un contratto fino al 2024 e al momento con il Napoli si sta parlando del possibile rinnovo, senza però aver ancora raggiunto un’intesa. A pensare al polacco è l’ex allenatore azzurro, Maurizio Sarri, che farebbe carte false per avere Zielinski alla Lazio. L’affare potrebbe andare in porto soltanto in caso di cessione di Milinkovic-Savic.

I soldi arrivano dalla cessione di Milinkovic-Savic?

A tal proposito, rivela l’edizione odierna del Messaggero, la Juventus sarebbe tornata alla carica per il serbo. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire 25 milioni di euro per l’acquisto di Milinkovic-Savic, cifra che non basta a convincere Lotito, che invece chiede 40 milioni.

Qualora dovesse essere trovata un’intesa, la Lazio farà un tentativo per Zielinski. Gli altri nomi sulla lista di Sarri sono quelli di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, ma anche Davide Frattesi del Sassuolo, su cui però c’è una folta concorrenza.