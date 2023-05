Dove vedere Udinese-Napoli in TV e in streaming: DAZN o Sky?

DOVE VEDERE UDINESE NAPOLI – Tra poche ore andrà in scena il match tra Udinese e Napoli: una sfida che per gli uomini di Luciano Spalletti potrebbe significare il terzo Scudetto della propria storia. In caso di pareggio o di vittoria in favore dei partenopei, il successo in campionato diventerebbe anche ufficiale.

L’obiettivo, inoltre, è anche di rifarsi dopo il primo match point fallito domenica scorsa allo stadio Diego Armando Maradona, quando fu un gol di Boulaye Dia a rimandare la festa Scudetto. Ma ora, il Napoli questa sera potrebbe finalmente abbracciare un traguardo storico che manca da ben 33 anni, epoca in cui all’ombra del Vesuvio regnava incontrastata la figura di Maradona.

Come ci arrivano le due squadre

Come arrivano le due squadre a questo incredibile appuntamento? Partendo dai padroni di casa, qualche novità è prevista soprattutto in attacco: è possibile che mister Sottil possa attuare qualche cambiamento a tal proposito, vista l’attuale condizione della squadra.

La squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti, invece, dovrà fare a meno sicuramente di Mario Rui e Politano, in ogni caso aggregati in gruppo per essere insieme agli altri in caso di festa Scudetto. Per il resto, il Napoli non dovrebbe schierare una formazione lontana da quelle viste nelle ultime uscite di campionato.

Udinese-Napoli in TV e in streaming: tutte le soluzioni

Udinese Napoli si giocherà questa sera, 4 maggio, alla Dacia Arena. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a Sky e a DAZN attivando Zona DAZN sul proprio decoder potrà invece vedere Udinese-Napoli in tv sul canale 214 del decoder satellitare.