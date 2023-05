Delirio all’esterno della Curva B: coro spettacolare in attesa di Udinese-Napoli – VIDEO

In questi minuti sta andando in scena un vero e proprio spettacolo all’esterno del Diego Armando Maradona, che questa ospiterà i tifosi del Napoli che sperano di esultare tutti insieme per la vittoria dello Scudetto.

Tanta la gente in attesa di entrare nell’impianto di Fuorigrotta e lo spettacolo offerto dai tifosi fa venire la pelle d’oca, con un colpo d’occho impressionante tra bandiere, fumogeni. Il tutto, ovviamente, condito da un coro ormai abituale.

Il video

Di seguito, le immagini provenienti dall’esterno dello stadio Maradona: