Altri biglietti per Udinese-Napoli al Maradona: annuncio dell’ultim’ora da Ticketone

Una vera e propria “febbre da biglietto” ha colpito Napoli nella giornata di ieri. Fra poco più di 24 ore (in caso di vittoria Lazio sul Sassuolo questa sera) gli azzurri potrebbero infatti laurearsi Campioni d’Italia per la terza volta nella propria storia. Un evento atteso in città da oltre 30 anni, che però non potrà essere vissuto in prima persona dai più.

La sfida decisiva, fra Udinese e Napoli, si terrà infatti ad Udine, con la squadra di Spalletti che rischia di centrare matematicamente il tricolore lontana dalla propria gente. Proprio per ovviare a tale problema, si è dunque deciso di lasciare aperto il Diego Armando Maradona al pubblico, proiettando il match decisivo su dei maxi-schermi da installare nell’impianto di Fuorigrotta. Inutile sottolineare l’incredibile sciame di tifosi riversatosi immediatamente su Ticketone per l’acquisto dei tagliandi, dal costo simbolico di 5 euro da devolvere in beneficenza. Inoltre, tutti coloro che non sono riusciti ad acciuffare in tempo un biglietto, potrebbero esserci ulteriori sorprese.

“Altri biglietti a breve in vendita”, l’annuncio fa sognare i tifosi del Napoli

Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, è intervenuto poc’anzi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport. Fra le tante dichiarazioni, forse quella più attesa dai tifosi napoletani, in merito ad un’ulteriore quota di biglietti disponibile per Udinese-Napoli:

“La coda di ieri è arrivata a raggiungere quota 112 mila. Numeri da record anche per noi, che siamo riusciti a riempire due soli stadi per una singola partita. Sia la Dacia Arena che il Maradona saranno al completo per Udinese-Napoli, e tutto grazie alla passione ed al calore dei tifosi napoletani”. “Ulteriori posti verranno messi in vendita a breve, aspettiamo ancora ad annunciare il sold out. Attualmente siamo a quota 50 mila tagliandi venduti, puntiamo a raggiungere i 60 mila tramite liberazione di ulteriori posti. Dico al pubblico di Napoli di non desistere”. “L’anno scorso, in quel di Bari, i maxi-schermi furono posizionati lungo la pista d’atletica. Suppongo che anche al Maradona verrà applicato tale stratagemma. Saranno utilizzati schermi di ultima generazione e garantisco la visione ottimale in ogni singolo posto, anche dal settore ospiti. La rete non darà alcun problema”. “Iniziative per vedere già il Napoli campione allo stadio? Dalla società non abbiamo informazioni, ma non escludo iniziative. Perché no, magari un mini-abbonamento per le ultime partite, ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna indicazione dai piani alti azzurri”.

Mario Reccia