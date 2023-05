Spalletti, comunicazione definitiva da De Laurentiis: c’entra il futuro

Uno degli artefici di questo Napoli che si appresta a portare a casa il terzo Tricolore della propria storia c’è senza dubbio il tecnico Luciano Spalletti. Il toscano ha saputo creare un gruppo di alto livello, nonostante le numerose partenze della scorsa estate, puntando sulla forza del collettivo per far ambientare subito i nuovi calciatori, rendendoli immediatamente decisivi.

Un operato che il presidente Aurelio De Laurentiis non può faro altro che riconosce e blindare. Ed ecco che entra in scena la questione relativa alla clausola unilaterale per il rinnovo, sulla quale in queste ore sono arrivate novità che sicuramente faranno felici i tifosi.

“PEC inviata al tecnico”: la notizia

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive: