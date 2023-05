De Laurentiis annuncia: “Non torneremo da Udine giovedì notte”, c’è la data!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa dalla Prefettura di Napoli insieme al sindaco Manfredi ed al prefetto Palomba per annunciare tutte le misure previste nei prossimi due giorni in vista della possibile festa scudetto.

Di seguito tutte le dichiarazioni del presidente azzurro:

De Laurentiis sullo scudetto e il ciclo vincente

Ciclo vincente? Credo si sia aperto tanti anni fa, l’irregolarità costante ci ha penalizzato, qualche volta siamo arrivati secondi e mi sento di averne vinti altri di scudetti. Ho vinto lo scudetto dell’onestà che è la prima regola della mia vita.

“Quando torna il Napoli da Udine?”, sentite De Laurentiis!

Credo che atterreremo nel pomeriggio di venerdì, circa verso le 15.

Non previsto dunque un ritorno in notturna per gli azzurri, come era stato dopo la vittoria in trasferta a Torino contro la Juventus, dove una prima parte di festa scudetto si era già scatenata fino a tarda notte.

Il mio entusiasmo è alle stelle in questo momento, soprattutto dopo aver sentito stupidate come: “De Laurentiis non vuole vincere”. A maggio dissi che speravo di vincere lo scudetto. L’entusiasmo è nel vedere la gioia che questo rappresenta per tutti i napoletani. Uscire per strada e vedere tutto questo mi inorgoglisce molto.

I napoletani hanno dato una grossa dimostrazione, domenica siamo rimasti bloccati di fronte al Bar Azzurro e c’era una grande festa già fuori. Tutto ciò è premiante, anche grazie alle istituzioni che magari in passato non erano state capaci di prevenire.

De Laurentiis ringrazia i napoletani, poi l’annuncio sui maxischermi

Ringrazio il popolo di Napoli per i festeggiamenti di domenica scorsa, avevamo preparato una cosa con me e Paolo Sorrentino, ma abbiamo dovuto rimandare. Mi è venuto in mente, vista la limitazione numerica del settore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita a uno spettacolo al Maradona.

Ci sarà l’implementazione di 8 maxischermi, per l’ingresso un prezzo simbolico di 5€ con l’incasso che sarà poi devoluto in beneficenza. Le vendite saranno riservate agli abbonati fino alle 18, poi ci sarà vendita libera. Mi scuso con gli abbonati, ma il tempo stringe.