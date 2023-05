Un nuovo capitolo di festa si aprirà questa sera fra le piazze di Napoli, in attesa del tanto agognato match-point Scudetto. L’intera città partenopea, in attesa dell’impegno azzurro di domani sera, sarà verosimilmente incollata ai propri schermi già da oggi, concentrata sul risultato di Lazio-Sassuolo.

Direttamente dall’Olimpico di Roma infatti, va in onda la seconda sfida decisiva ai fini del titolo iridato per gli azzurri, dopo il colpo del ko fallito domenica contro la Salernitana. La Lazio deve assolutamente vincere se non vuole definitivamente uscire di scena dalla corsa Scudetto. Un pareggio o una sconfitta biancoceleste consegnerebbe il aritmetico successo al Napoli, speranzoso anche a causa di due assenze fra i capitolini.

Assenze pesanti per Sarri, Romagnoli e Cataldi out dai convocati Lazio

Per la seconda volta in pochi giorni, la matematica certezza dello Scudetto del Napoli passa fra le mani della Lazio di Maurizio Sarri. Impegnata questa sera fra le mura domestiche, la compagine di Roma è pronta a riprendere definitivamente il proprio cammino dopo le due debacle consecutive contro Torino ed Inter.

Nel farlo però, il tecnico toscano dovrà rinunciare a due titolari nelle fila dei suoi, assenti addirittura dall’elenco dei convocati. Alessio Romagnoli e Danilo Cataldi non prenderanno infatti parte all’incontro di questa sera, il primo per squalifica mentre il secondo a causa di noie fisiche. Assenze pesanti per Sarri e per la Lazio, che fanno dunque sperare gli impazienti tifosi partenopei.

Mario Reccia