Maggio sicuro sullo Scudetto: “Può essere un riscatto sociale!”

Alle ore 15 avrà inizio Napoli-Salernitana con gli uomini di Luciano Spalletti che in caso di vittoria, considerando la sconfitta della Lazio contro l’Inter per 3 a 1, potrebbe laurearsi Campiono d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta.

Christian Maggio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pre-partita di Napoli-Salernitana ai microfoni di DAZN:

Emozione unica, mancavo da circa quattro anni. Essere qui con questa atmosfera è qualcosa di impensabile. Un’accoglienza impensabile.

Questa vittoria può essere un riscatto sociale. La società ha lavorato molto bene e questi sono i frutti di ciò.

Penso che per Zielinski sia un anno di consacrazione. Lo hanno sempre criticato per la sua mancanza di continuità. Ho sempre creduto in lui.

Kvara e Osimhen mi ricordano Lavezzi e Cavani. Cavani però aveva più piede fatato rispetto a Osimhen.