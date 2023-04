Il pareggio tra Napoli e Salernitana, per 1-1, ha solamente rimandato una festa Scudetto che è stata solamente accarezzata nel pomeriggio del Diego Armando Maradona. L’atmosfera che si è vista a Fuorigrotta è praticamente uno spoiler di quello che succederà a matematica acquisita.

Il pareggio però fa più comodo ai granata, che portano a casa un punto d’oro in chiave salvezza, senza contare la “soddisfazione” di aver rovinato difatti la festa dei tifosi partenopei. Tutta la gioia si è palesata nella stessa città di Salerno, dove tanti tifosi sono scesi in piazza per ringraziare i propri beniamini, innescando una serie di polemiche tra le parti, protagoniste di una storica rivalità.

Il messaggio social di Balsamo

A rincarare la dose è stato l’attore Fabio Balsamo, che su Facebook ha pubblicato un post in merito ai festeggiamenti dei salernitani, ritenuti da molti tifosi partenopei fuori luogo ed eccessivi.

Chi piange perché sfiora l’eccellenza, chi gioisce della propria mediocrità

Il riferimento va ovviamente alle immagini dei tifosi salernitani in festa, che hanno accolto il pullman della squadra di rientro da Napoli.