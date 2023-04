Non si ferma la festa in città: Napoli in delirio in attesa dello Scudetto – VIDEO

Nonostante il Napoli abbia sciupato l’occasione di laurearsi campione d’Italia già oggi con il pareggio contro la Salernitana, in città continua la festa per un successo che dovrebbe arrivare a stretto giro. La rete di Boulaye Dia ha regalo Fuorigrotta, ma ciò non toglie alcun dubbio circa il destino di questa stagione, che entrerà nella storia del club partenopeo.

Continuano i festeggiamenti dei titosi che hanno letteralmente preso d’assalto, benevolmente parlando, le vie della città. E anche in serata i supporters azzurri non accennano a trattenere il proprio entusiasmo.

Che spettacolo a Napoli: le immagini

Le immagini che arrivano dal centro storico sono letteralmente da brividi: fumogeni, cori e balli in attesa del terzo Scudetto, che già nella prossima sfida contro l’Udinese potrebbe divenire anche aritmeticamente ufficiale.

Di seguito, le immagini di un popolo pienamente in festa e che attende dopo 33 anni un successo che continua per certi versi a farsi desiderare: la sensazione, per non dire certezza, è che manchi davvero proprio per l’esplosione di gioia definitiva.