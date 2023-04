Il Napoli può festeggiare lo scudetto, Zaccagni: “Non ci interessa degli altri, vogliamo vincere”

Alle 12:30 Inter e Lazio hanno aperto le danze di una domenica di Serie A che potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria dello Scudetto del Napoli. I partenopei scenderanno in campo alle 15 contro la Salernitana, per conquistare oggi il terzo Scudetto della loro storia devono vincere ma, allo stesso tempo, devono sperare anche in una mancata vittoria della Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri cercheranno in tutti i modi di rovinare la festa del Napoli, una vittoria dei biancocelesti significherebbe fuga definitiva nella corsa Champions.

Le dichiarazioni di Zaccagni a DAZN

Uno dei protagonisti della stagione della Lazio è senza dubbio Mattia Zaccagni. L’ex Verona è diventato in poco tempo un giocatore fondamentale nello scacchiere di Sarri. Di seguito le sue parole rilasciate a DAZN nel pre partita di Inter-Lazio.