Festa a Napoli, ragazza colpita in testa: l’intervento della polizia

Alle ore 15 ha avuto inizio Napoli-Salernitana con gli uomini di Luciano Spalletti che in caso di vittoria, considerando la sconfitta della Lazio contro l’Inter per 3 a 1, si sarebbero potuti laureare Campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta.

Risultato finale di 1 a 1 con il gol di Mathias Olivera e Boulaye Dia, festa Scudetto rinviata.

Ragazza colpita durante i festeggiamenti: cosa è successo

Nonostante non sia arrivata la vittoria del Napoli sulla Salernitana, i tifosi azzurri hanno continuato i festeggiamenti in tutta la città, anche e soprattutto presso il famoso e storico murales di Diego Armando Maradona.

Come riportato dai nostri inviati, durante i festeggiamenti però una ragazza è stata colpita da un drone in testa dopo che questo ha perso quota. Nulla di grave per fortuna per la ragazza, di meno per il proprietario del drone che se l’è visto sequestrare da parte della polizia.

Di seguito la foto del drone:

Il drone reo di aver colpito una ragazza durante i festeggiamenti in corso a Napoli

Giacomo Pio Impastato