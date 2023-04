Lozano via dal Napoli a fine stagione? Notizia a sorpresa dal suocero!

Uno dei calciatori del Napoli con il futuro incerto è Hirving Lozano. L’attaccante messicano ha un contratto in scadenza nel giugno 2024, ciò vuol dire che in estate – in assenza di un rinnovo contrattuale – la sua cessione potrebbe concretizzarsi.

A parlare del futuro del messicano è il suocero e consulente di Lozano, Rodrigo Obregon, intervenuto nel corso di “Si Gonfia la Rete” su Tele A.

FOTO: SSC Napoli – Lozano

Felice per la vittoria dello scudetto

Queste le sue parole:

Il Chucky è molto felice, emozionato, sono momenti speciali per lui e ha tanta voglia di giocare. Per lui è il raggiungimento di un sogno, ha sempre puntato a vincere lo Scudetto. È un sogno che diventa realtà per lui e tutta la sua famiglia. Era arrivato con questo obiettivo.

Nessuna offerta, Lozano resta al Napoli