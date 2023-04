De Laurentiis al lavoro per una sorpresa durante la festa Scudetto!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un focus sulla festa Scudetto del Napoli che potrebbe esserci nella giornata di domenica, in caso di un risultato positivo dell’Inter a San Siro contro la Lazio e la vittoria del Napoli contro la Salernitana.

In particolare, il quotidiano si concentra su Aurelio De Laurentiis e sulle possibili sorprese che il patron azzurro starebbe riservando alla tifoseria, essendo lui un uomo del mondo del cinema, abituato ai colpi di scena.

Aurelio De Laurentiis ha mille spunti da sviluppare per il weekend, per lo Scudetto, per la grande festa, essendo un uomo del mondo del cinema e dello spettacolo. Al momento non filtrano notizie particolari, anche perchè il patron azzurro vuole stupire e adora le sorprese. In attesa di rientrare a Napoli da Ginevra però sta lavorando ad idee originali per far brillare al meglio il grande evento.