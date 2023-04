Verso Napoli-Salernitana, ultime da Castel Volturno: le condizioni di Mario Rui e Politano

In vista della partita di questo fine settimana contro la Salernitana, il Napoli è tornato in campo per il consueto allenamento mattutino. In una soleggiata Castel Volturno, Luciano Spalletti ha potuto contare sulla presenza di tutti gli effettivi tranne gli infortunati Mario rui e Politano.

Per l’attaccante la speranza è quella di recuperarlo in extremis, pertanto ha accelerato il recupero aggiungendo una seduta in palestra oltre alle terapie. Per il terzino portoghese invece è sicura l’assenza per il derby.

Allenamento Napoli

Report allenamento Napoli 27 aprile 2023

Di seguito il report allenamento pubblicato sul sito della società.