Assurdo a Varese, comunicato degli Ultras: vietati i festeggiamenti ai tifosi del Napoli (FOTO)

Il Napoli si appresta a vincere il terzo scudetto della propria storia, già nel weekend contro la Salernitana potrebbe arrivare la matematica certezza del titolo ai partenopei e i tifosi azzurri di tutto il mondo sono pronti a far esplodere la festa.

Non solo a Napoli, in tutta Italia i tifosi sono pronti a scendere in strada per sventolare con orgoglio i colori azzurri e manifestare la propria fede, ma non tutti i rivali sarebbero intenzionati a guardare la grande festa dei supporters partenopei. Anzi, c’è chi l’ha assolutamente vietata. È il caso degli Ultras del Varese, che con un comunicato hanno espresso il proprio dissenso verso i tifosi del Napoli residenti nella città lombarda.

Minaccia dagli Ultras del Varese ai tifosi del Napoli

Varese tifa Varese.

Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi.

In particolar modo quelli del Napoli.

Questo il comunicato firmato dai gruppi Ultras del Varese, che velatamente sembrano minacciare i napoletani residenti in città. Di certo non un bel messaggio, che va contro ogni principio sportivo e morale.

ECCO IL COMUNICATO: