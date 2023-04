ULTIM’ORA – Annuncio del CASMS su Napoli-Salernitana: cosa sta succedendo

Quando si giocherà Napoli-Salernitana? È attesa per la decisione da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) in merito alla data per la sfida tra gli azzurri e i granata, finita nel mirino delle istituzioni in vista di una possibile festa Scudetto in città.

Nel caso in cui il Napoli dovesse battere la Salernitana e la Lazio non dovesse andare oltre il pareggio contro l’Inter a San Siro, ecco che i partenopei potrebbero festeggiare il terzo Tricolore della propria storia.

Ma qual è il destino della partita originariamente programmata per sabato alle 15? A tal proposito, arrivano notizie da parte dello stesso CASMS

L’indiscrezione di Radio Kiss Kiss Napoli

“Ancora nessuna decisione su Napoli-Salernitana. Stiamo valutando ogni minimo dettaglio”: questo è il virgolettato ripreso da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli.

In ogni caso, la scelta dovrebbe essere nota in giornata, ma continuano ad andare avanti i lavori da parte delle istituzioni in ballo.