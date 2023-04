Uno dei protagonisti di questo Napoli capace di portarsi a pochi millimetri dallo Scudetto, che potrebbe essere festeggiato già domenica con una determinata combinazione di risltato, è sicuramente Kim Min-Jae. Il difensore, arrivato in estate dal Fenerbahce con l’arduo compito di sostituire Kalidou Koulibaly, si è preso il cuore di tutti i tifosi oltre che dello stesso Luciano Spalletti, che non ha mai sciupato occasione per apprezzarlo anche pubblicamente.

Il suo rendimento di altissimo livello, però, ha fatto drizzare le antenne a tutte le big d’Europa, pronte a valutarne un assalto in vista della prossima estate. Il fattore di maggiore preoccupazione è rappresentato dalla clausola rescissoria, valida dall’1 al 15 luglio. Il Napoli, però, può vanificare ogni rischio con una mossa.

Kim Spalletti (Foto Imago)

“Il City fa paura”: l’indiscrezione sul difensore azzurro

A rivelare l’interesse del tecnico Pep Guardiola per il muro difensivo azzurro è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che a tal proposito fa sapere: