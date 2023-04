Caso da non credere in Campania: striscioni del Napoli rimossi dalla Polizia grazie a un tifoso avversario

Anche Santa Maria Capua Vetere, comune di circa 30 mila abitanti in provincia di Caserta, è pronta alla festa scudetto del Napoli e, come tante altre città campane, per l’occasione si è vestita d’azzurro. Addobbi e decorazioni che però, a quanto pare, non sono piaciuti proprio a tutti.

Tifosi Napoli a Capodichino

Come riportato da vari siti di informazione casertani, un tifoso di un’altra squadra avrebbe ben pensato di chiamare la Polizia Municipale per far rimuovere tutti gli striscioni bianchi e azzurri che il Club Napoli SMCV Azzurra aveva allestito in corso Garibaldi e corso De Carolis.

Gli agenti della Municipale, non avendo riscontrato agli atti alcun permesso o autorizzazione, hanno sanzionato il Club Napoli con un verbale di 430 euro e ordinato di rimuovere tutti gli striscioni. Il presidente del Club, Rosario Avella, ha dichiarato che nelle prossime ore sarà avviato l’iter per riposizionare nastri e bandiere e rendere Santa Maria Capua Vetere di nuovo bianca e azzurra. Queste le parole riportate da Fanpage.it.