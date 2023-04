Napoli-Salernitana di domenica o maxischermo al Maradona? Parlano prefetto e Sindaco Manfredi

Manca ormai solo l’ultimissimo sforzo, le ultime vittorie e poi Napoli potrà finalmente festeggiare la vittoria dello scudetto a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Per l’aritmetica bastano soltanto 5 punti, ma il match point potrebbe arrivare già in questo weekend: in caso di vittoria degli azzurri contro la Salernitana e di non vittoria della Lazio a Milano contro l’Inter, la squadra di Spalletti diventerebbe campione d’Italia con sei giornate di anticipo.

In questo caso, però, la vittoria matematica non arriverebbe sul campo: infatti, Napoli-Salernitana si giocherà sabato 29 aprile alle ore 15, mentre invece Inter-Lazio è in programma domenica alle ore 12:30. Ma il Comune di Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis si stanno muovendo per chiedere alle Lega di spostare Napoli-Salernitana a domenica e far giocare i due match in contemporanea.

Napoli Salernitana di domenica, perché è difficile il rinvio

Rinviare il possibile match scudetto del Napoli di un giorno sarebbe cosa giusta per tutti i tifosi azzurri che così, in caso di vittoria sulla Salernitana e pareggio o sconfitta della Lazio con l’Inter, potrebbero festeggiare la vittoria del titolo sugli spalti del Maradona. Ma ci sono diversi problemi che rendono questo rinvio più complicato del previsto.

La Lega Serie A deve preservare i diritti tv, tenendo conto delle esigenze di DAZN e Sky. La partita domenicale delle 12:30, infatti, è una delle tre gare che Sky ha in co-esclusiva con DAZN. Aggiungere un altro match (di tale importanza) in quella fascia oraria farebbe perdere tanti soldi a Sky. Il calendario della 34esima giornata di Serie A è stato già ufficializzato e vede il Napoli giocare in casa dell’Udinese di martedì 2 maggio. In caso di rinvio di Napoli-Salernitana a domenica si dovrebbe rinviare di un giorno anche Udinese-Napoli e la Serie A resterebbe senza nessuna partita di martedì nel turno infrasettimanale. I biglietti per Napoli-Salernitana e quelli di Udinese-Napoli sono praticamente già quasi sold out e un rinvio delle partite potrebbe creare non pochi problemi ai tifosi che hanno acquistato il tagliando per un giorno specifico.

Rinvio Napoli Salernitana, le parole del prefetto Palomba e del Sindaco Manfredi

Oggi si terrà un incontro in prefettura con anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis collegato in remoto per discutere dell’opzione rinvio da presentare alla Lega Serie A. Di seguito le parole del prefetto Claudio Palomba, intervistato ai microfoni di Teleclubitalia.

Abbiamo anticipato ad oggi l’incontro proprio per arrivare preparati. È la Lega che determina eventuali spostamenti, non possiamo spostarle noi le partite. C’è anche De Laurentiis in collegamento, stiamo facendo delle valutazioni di ordine pubblico. Il Comicon ha utenza differente, ci stiamo organizzando in considerazione del risultato della scorsa partita. Ci sarà una concomitanza di eventi a Napoli nel weekend e verranno fatte valutazioni. Maxischermo allo stadio Maradona durante Inter-Lazio? Al momento non ne abbiamo ancora parlato. La Lega ha negato il rinvio? Non direttamente, ma bisogna tenere presente che martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine, servirebbe un doppio spostamento. Noi faremo le valutazioni di ordine pubblico. Non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli ci saranno 48 ore molto lunghe.

Anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha detto la sua sul possibile rinvio del match Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile.