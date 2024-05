Nuovo allenatore Napoli, Moggi svela tutto: “Conte? Ho parlato con amici…”

Si continua a parlare incessantemente su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, ma non c’è ancora nulla di concreto. Intanto Moggi si espone sul futuro di Antonio Conte.

Sono molti i temi di cui si parla in casa Napoli, ma quello principale è sicuramente sul prossimo allenatore. A fine stagione ci sarà la separazione tra il Napoli e Francesco Calzona, con il suo posto che sarà ricoperto da un nuovo tecnico che però è ancora ignoto.

Difatti nonostante le tante voci ed accostamenti alla panchina del Napoli, non si sa ancora chi guiderà gli azzurri nella prossima stagione. Ad esporsi nettamente sulla vicenda è Luciano Moggi, che ha annunciato novità importanti sul futuro di Antonio Conte.

Nuovo allenatore Napoli, Moggi si sbilancia sul futuro di Conte: le dichiarazioni

La stagione del Napoli è stata senz’altro difficile e faticosa, con diversi problemi che hanno accompagnato la squadra durante l’intero arco dell’annata sportiva. Nessuno dei tre tecnici (Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona) è riuscito a dare una svolta alla squadra, che si è resa protagonista di una stagione disastrosa. In vista della prossima stagione, De Laurentiis è al lavoro per scegliere un tecnico in grado di risollevare la squadra dalle macerie di questa stagione.

Sul taccuino del presidente del Napoli ci sono diversi allenatori, tra cui Conte, Gasperini, Pioli e Italiano tra i più gettonati. Si è lavorato maggiormente su Antonio Conte in questi mesi, ma ad oggi non è arrivata ancora una decisione definitiva sul prossimo allenatore. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Luciano Moggi si è esposto sul futuro di Conte, annunciando una novità importante: