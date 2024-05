Napoli, De Laurentiis frena per Conte: ha un altro allenatore in pugno – SKY

La caccia di De Laurentiis al nuovo allenatore del Napoli continua, ed arriva un aggiornamento importante. C’è il rallentamento per Conte, visto che sarebbe in pugno un altro tecnico.

Questa sera il Napoli apporrà un altro passo verso il termine della sua stagione, con gli azzurri che sfideranno la Fiorentina al Franchi. Successivamente resterà solo la gara del Maradona contro il Lecce per chiudere definitivamente la stagione e proiettarsi verso la prossima annata.

Ci sono ancora dubbi su chi guiderà il Napoli nella prossima stagione, con diversi nomi sondati da De Laurentiis. In queste ore ci sarebbe stato un cambio nelle idee del patron azzurro, che avrebbe messo in stand-by Conte per virare su un altro allenatore.

Allenatore Napoli, De Laurentiis rallenta per Conte: un altro allenatore balza in pole

Il Napoli di Francesco Calzona si appresta a disputare le ultime due gare di questa stagione, con una che si terrà questa sera contro la Fiorentina. Manca ormai poco più di una settimana al termine di questa Serie A, che permetterà ai club di concentrarsi esclusivamente verso la prossima stagione. In casa Napoli ci saranno parecchi cambiamenti da effettuare, tra cui la scelta del nuovo allenatore che dovrà rialzare la squadra dopo un’annata complicata.

Nel mirino ci sono diversi allenatori, tra cui lo svincolato Antonio Conte ed i vari Gasperini, Pioli ed Italiano il cui futuro è ancora da decifrare. Il tecnico salentino è stato a lungo in pole per la panchina azzurra, ma in queste ore sarebbero cambiati i piani di De Laurentiis. Difatti il patron azzurro avrebbe deciso di virare su un altro allenatore, come riportato da Domenico Modugno a Sky Sport:

“Per il prossimo allenatore c’è la voglia di aspettare ancora qualche giorno, perché l’Atalanta ha giocato la Coppa Italia e sta scrivendo la storia in Europa League, quindi anche per rispetto della società orobica si attende. Il presidente Percassi proverà a trattenere Gasperini, ma c’è una certa sensibilità da parte del mister al progetto Napoli e bisogna aspettare. Conte, Pioli e Italiano restano sullo sfondo come alternative concrete”.

Balza dunque in pole per la panchina del Napoli, Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta potrebbe salutare il club a fine stagione, ma si saprà di più dopo l’incontro con la dirigenza dopo gli ultimi impegni. La Dea difatti punta alla qualificazione alla Champions League, ed inoltre dovrà disputare la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. De Laurentiis ha deciso di mettere da parte Antonio Conte, e attendere il termine della stagione per capire le intenzioni di Gasperini. Qualora il tecnico italiano decidesse di salutare l’Atalanta, De Laurentiis sarebbe pronto a proporgli la panchina del Napoli. Novità dunque sul fronte nuovo allenatore del Napoli, con Gasperini che balza in cima alla lista dei preferiti del patron azzurro.