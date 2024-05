News Napoli, annunciato l’addio: ha già un altro accordo

Il mercato inizierà ufficialmente il 1 luglio, ma diverse trattative si son già concluse o sono ben avanzate. Annunciato un altro addio, con l’accordo trovato dal giocatore col nuovo club.

In casa Napoli non si attende altro che la chiusura definitiva di questa stagione, in modo da concentrarsi su ciò che si dovrà fare per rilanciarsi nella prossima. Il calciomercato estivo sarà fondamentale per gli azzurri, che non potranno permettersi altri errori come quelli della scorsa stagione.

Con le valigie pronte ci son già diversi azzurri, con il futuro di alcuni che è già scritto mentre di altri si deciderà tra qualche settimana. Intanto un giocatore ha trovato l’accordo con il suo prossimo club, con l’annuncio arrivato poco fa.

Napoli, il giocatore si è accordato col nuovo club: annunciato l’addio

Sono settimane cruciali per il futuro del Napoli, ma anche per quello di diversi azzurri. Aurelio De Laurentiis è impegnato nella scelta del prossimo allenatore che guiderà gli azzurri, mentre alla dirigenza spetterà il compito di svolgere un buon mercato. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, dovrà esser bravo a portare al Napoli potenziali talenti e giocatori funzionali per il nuovo tecnico, ma soprattutto nell’effettuare le varie operazioni in uscita.

Nell’attuale rosa del Napoli, ci sono molti azzurri che potrebbero salutare la piazza al termine di questa stagione. Gli addii certi sono quelli di Piotr Zielinski (ormai promesso sposo dell’Inter, ndr.) e Victor Osimhen (per cui si aspetta il pagamento della clausola, ndr.). Il futuro di altri giocatori è ancora in bilico, ma sarà discusso al termine di questa stagione. In questi istanti istanti è stato delineato anche il futuro di un altro azzurro. Come riportato da Florian Plettenberg a Sky Deutshland, Diego Demme è pronto al trasferimento a parametro zero ai tedeschi dell’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco ha anche già svolto e superato le visite mediche per conto del club tedesco, ed è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura.

Da tempo ormai si sapeva che Demme avrebbe lasciato il Napoli a parametro zero, ed è arrivata la conferma. Il centrocampista tedesco lascia il Napoli dopo cinque stagioni, ma in cui le ultime due sono state praticamente da “fuori rosa”. L’ex Lipsia farà ritorno in patria, dove vestirà la maglia dell’Hertha Berlino a cui è già stato vicino nella scorsa estate. L’affare è praticamente concluso tra le parti, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare il termine del contratto di Demme col Napoli, e quindi il tutto avverrà il prossimo 1 luglio.