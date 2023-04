Napoli Basket, richiesta alla Lega: c’entra Napoli-Salernitana

Il prossimo weekend sarà a dir poco caldissimo a Napoli ed in particolare in quel di Fuorigrotta. No, il clima non c’entra affatto in questo caso, ma si parla di tre eventi importanti che rischiano di congestionare la città di Napoli.

Il più importante, in quanto a partecipazione numerica, è sicuramente quello relativo alla possibile festa Scudetto. Il Napoli infatti scenderà in campo sabato contro la Salernitana ed in caso di vittoria, dovrebbe attendere domenica un risultato favorevole dell’Inter a San Siro contro la Lazio per laurearsi campione.

A tal proposito c’è già stata la richiesta da parte dei tifosi azzurri di poter assistere al match tra nerazzurri e biancocelesti di domenica proprio al Maradona. In attesa di riscontri in tal senso, va sottolineato che comunque il weekend a Fuorigrotta si terrà la famosa fiera riguardante il mondo di fumetti e non solo, il Comicon.

L’evento si terrà alla Mostra d’Oltremare, proprio a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona e sarà, come sempre, molto partecipato, con appassionati che arriveranno un po’ da tutta Italia. Se tutto ciò non fosse abbastanza, c’è da aggiungere che in questo weekend anche il Napoli Basket ha una partita decisiva per la propria stagione.

Domenica si dovrebbe giocare al Palabarbuto, anche in questo caso a Fuorigrotta, la sfida decisiva tra Napoli Basket e Pesaro. Per evitare ulteriori problemi e disguidi, la società ha rilasciato un comunicato ufficiale in qui annuncia di aver chiesto lo spostamento del match: