Napoli-Salernitana, il Maradona è già sold out: richiesta dei tifosi alla società

Il terzo scudetto è ormai vicinissimo, mancano veramente gli ultimi piccoli passi per raggiungere quel traguardo che la città attende da ormai 33 lunghi anni. Un sogno che tutti i tifosi vogliono vivere in prima persona, che sia allo stadio o in città.

La vittoria matematica potrebbe arrivare già in questo weekend, quando il Napoli sfiderà la Salernitana sabato alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. Per l’aritmetica, però, servirà anche una non vittoria della Lazio in casa dell’Inter, nel match che si disputerà domenica alle ore 12:30.

Gruppo Napoli

Dal Comune stanno provando in tutti i modi a convincere la Lega Calcio a rinviare il match degli azzurri di un giorno per far giocare Napoli-Salernitana e Inter-Lazio in contemporanea (oppure programmare Napoli-Salernitana alle 15 di domenica) per evitare un’eventuale festa scudetto lunga tutto il weekend.

Napoli-Salernitana, settore ospiti aperto ai tifosi azzurri?

I biglietti per Napoli-Salernitana, messi in vendita venerdì scorso, sono stati polverizzati in poche ore e il Maradona è già tutto sold out. Molti supporter azzurri sono così rimasti senza tagliando per una partita così importante, ma sul web circola una richiesta alla società a riguardo.

I tifosi, infatti, vorrebbero far aprire il settore ospiti ai napoletani. La vendita per i residenti nella provincia di Salerno è stata infatti vietata e il settore ospiti, che può ospitare circa 2500 tifosi, resterà chiuso. Una proposta particolare alla società che potrebbe essere presa in considerazione nelle prossime ore.