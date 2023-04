Totti esalta il Napoli: parole al miele per gli azzurri di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e a macinare punti su punti che stanno portando allo Scudetto. Dopo 33 anni la squadra azzurra può vincere il terzo campionato e può farlo già domenica prossima. Il merito della vittoria è sicuramente di tutto il gruppo ma da più parti sono arrivati complimenti di gran merito per Luciano Spalletti.

L’andamento del Napoli è straordinario, con 25 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con il miglior attacco (67 gol) e la miglior difesa (21 gol subiti), a dimostrazione del grande lavoro fatto dalla scorsa estate ad oggi.

Francesco Totti a DAZN ha esaltato la stagione del Napoli. L’ex capitano della Roma ha analizzato l’annata del Napoli, facendo i complimenti a Spalletti e a tutta la società e ai calciatori.

All’inizio non pensavo che il Napoli potesse arrivare fino alla fine. Quest’anno ha ucciso tutti, non c’è stata altra squadra competitiva come loro. Un plauso alla squdra, all’allenatore e alla società per aver fatto questa annata.