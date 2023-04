In casa Napoli regna sovrano e in maniera incontrastato l’entusiasmo dopo la vittoria negli ultimi minuti contro la Juventus, che ha consegnato alla città una sorta di festa Scudetto anticipata, in attesa dell’aritmetica certezza del terzo Tricolore della propria storia.

Tuttavia, numerose sono le polemiche – sia da una parte che dall’altra – sull’operato di Fabbri, in seguito a diversi episodi controversi che hanno caratterizzato la sfida. Dopo le polemiche di James Rabiot, fratello del centrocampista Adrien, è arrivato anche il post di Lapo Elkann, che attacca duramente l’arbitro sul suo profilo Twitter.

L’attacco di Lapo sull’arbitraggio, poi i complimenti al Napoli

In particolare, Lapo Elkann ha pubblicato un tweet nel quale ha attaccato pesantemente l’arbitro della sfida tra Juventus e Napoli. “Complimenti all’arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock”, aggiungendo emoji con la risata.

Tuttavia, lo stesso Lapo ha ammesso la superiorità del Napoli in un altro tweet, in cui ha scritto: “Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli. Complimenti”.