Il Napoli ha vinto contro la Juventus per 1-0: decisiva la rete di Giacomo Raspadori, che ha sancito una superiorità dimostrata per buona parte dei 90′ di gioco.

Tuttavia, le polemiche arbitrali non sono mancate. Manca, infatti, un cartellino rosso diretto a Federico Gatti per il pugno sferrato a Khvicha Kvaratskhelia, ma anche i tifosi Juventini hanno da recriminare sull’operato del direttore di gara.

In particolare, sui social spiccano i messaggi a dir poco polemici di James Rabiot, fratello del centrocampista bianconero Adrien.

Juve-Napoli, che attacco di James Rabiot

Nel dettaglio, James Rabiot ha pubblicato due storie: la prima in cui attacca l’arbitraggio, accusandolo di favorire la squadra azzurra. Il secondo, invece, in cui dice: “Abbiamo capito che la Juve è la testa da tagliare, arbitraggio scandaloso”.

Rabbia che in qualche modo si è vista anche nel corso dei 90′ in campo, figlia probabilmente della tensione agonostica e del malcontento nell’essersi visti annullati due gol, nonostante questi ultimi fossero evidentemente non regolari e, dunque, da annullare.