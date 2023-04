Festa Napoli a Capodichino, Osimhen e i compagni scatenati sul bus: le immagini sono incredibili! – VIDEO

È ormai partita la festa a Napoli per il terzo Scudetto, non ancora matematico ma potrebbe diventarlo a stretto giro. La prima data cerchiata in rosso è il 30 aprile: nel caso in cui gli azzurri dovessero battere il giorno prima la Salernitana e la Lazio non dovesse vincere contro l’Inter, arriverebbe anche l’aritmetica a premiare una cavalcata straordinaria.

Ma la rete nello scadere di ieri sera di Giacomo Raspadori, che ha deciso in extremis il big match contro la Juventus, ha fatto scoppiare l’entusiasmo in città, dove è andata in scena una vera e propria anticipazione della festa Scudetto.

La gioia si è sentita in modo particolare all’aeroporto di Capodichino, dove la squadra è atterrata in nottata di rientro dalla trasferta di Torino.

Grande festa a Capodichino: quello che fanno i giocatori è da brividi!

L’entusiasmo ha contagiato, ovviamente, anche la squadra, partecipando alla grande festa del popolo napoletano. In particolare, diversi calciatori (tra cui Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia ndr) sono saliti sul tetto del pullman, abbracciando l’affetto dei tifosi azzurri.

