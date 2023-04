Benitez e Spalletti show: “Tutto questo è merito tuo”, poi sullo scudetto

Il Napoli mette un altro tassello per lo Scudetto. Con la vittoria in casa della Juventus, i partenopei allungano sulla Lazio di diciassette punti in classifica, creandosi la possibilità di laurearsi Campioni d’Italia già nella prossima giornata.

Nel post partita ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti e Rafa Benitez hanno dato vita ad un curiosissimo siparietto, dove i due tecnici hanno parlato e discusso della squadra campana. Nello specifico, il confronto si è concentrato sul titolo ormai alle porte.

Benitez-Spalletti

Benitez elogia Spalletti “Ero convinto che avreste vinto il campionato”

BOTTA E RISPOSTA SPALLETTI – BENITEZ

STUDIO

In compenso sappiamo cosa ha detto Rafa Benitez a Spalletti quando vi siete incontrati a Liverpool

BENITEZ

Avevo detto che vincono il campionato. E lui: “No, per favore, per scaramanzia non dirlo”

SPALLETTI

Volevo vedere se tu avessi detto cose diverse quando ci siamo incontrati. Dovevi dire quello (ride).

BENITEZ

Io sempre parlo bene del Napoli, perché stai facendo un ottimo lavoro. Ero convinto che avreste vinto il campionato, si vedeva. Adesso dovete vincere la prossima partita, però si vede che la squadra è una squadra ottima, equilibrata e con un allenatore con l’esperienza. Con una società che ha fatto molto bene il mercato e alla fine tutti i giocatori sono importanti. Questo è merito tuo.

SPALLETTI

Tutti bravissimi. Se si è tutti insieme, tutti bravi e le gioie sono il doppio. Come quando si è tutti insieme nella sconfitta, come siamo stati due giorni fa. Così la sofferenza diventa la metà. Sempre tutti insieme.