Kvaratskhelia a terra, proteste del Napoli: possibile cartellino rosso alla Juventus!

Juventus-Napoli, il big match del turno numero 31 del nostro campionato, è ancora ferma sul risultato di 0-0. Fino ad ora, l’equilibrio ha regnato in questa partita, con poche occasioni da gol da entrambi i lati.

A far discutere molto, l’episodio che ha visto protagonisti Gatti e Kvaratskhelia, con il georgiano che è rimasto sdraiato a terra per qualche minuto. Il difensore bianconero, circa alla mezz’ora di gioco, ha colpito in pieno il numero 77 partenopeo. Di seguito la spiegazione ai microfoni di DAZN di Luca Marelli.

Luca Marelli a DAZN: “C’erano gli estremi per valutarlo come condotta violenta”

LA SPIEGAZIONE DI MARELLI “Episodio molto al limite. Il pugno chiuso, il ghigno di Gatti: secondo me c’erano gli estremi per chiamare la off-field review. Il difensore bianconero ha seriamente rischiato di entrare nella cerchia della condotta violenza. Il regolamento spiega che ogni tentativo di violenza nei confronti di un avversario deve essere punito con il cartellino rosso”.

Un episodio molto al limite, dunque, che poteva essere valutato diversamente dal direttore di gara. Federico Gatti ha rischiato seriamente di poter essere punito con una sanzione ben più grave che un semplice fallo.