Kvara come Maradona? Di Marzio risponde sicuro sul paragone! (VIDEO)

Non basterebbero un milione di parole per raccontare al meglio la figura di Gianni Di Marzio a chi non ha avuto il piacere di viverne le gesta. Padre del giornalista ed esperto di mercato Gianluca, fu allenatore del Napoli tra il 1977 ed il 1979, lasciandosi alle spalle un’orma indelebile nonché divenendo una pietra miliare del panorama sportivo napoletano.

Riconosciuto dai più come colui che scoprì e porto a Napoli Diego Armando Maradona, rivoluzionando poi il calcio italiano, passò a miglior vita il 22 gennaio 2022. Mai dimenticato dal popolo napoletano Gianni Di Marzio è stato oggi ricordato in occasione il secondo memorial a lui dedicato, nei pressi della scuola calcio Real Casarea di Casalnuovo. Presente all’evento, anche il figlio Gianluca da noi intervistato.

“Sento molto l’affetto di Napoli verso mio padre”, le parole di Gianluca Di Marzio

Intervistato dal nostro inviato sul campo Achille Strombetta, Gianluca Di Marzio ha parlato della grandezza dell’evento in onore di suo padre. Di seguito, le parole dell’esperto di mercato rilasciate ai microfoni di SpazioNapoli:

“Sento tantissimo l’affetto di Napoli nei confronti di mio padre. Sono contentissimo di vedere tanti ragazzi giovani presenti oggi, sul campo della Real Casarea che per prima mi contattò con l’intenzione di creare una manifestazione del genere in onore di papà. Di sicuro si sarebbe divertito molto, vista la sua indole nel cercare di migliorare e far crescere tanti piccoli calciatori, sempre con il sorriso”. “Questa manifestazione mi porta immensa gioia. Quest’anno hanno partecipato diversi club professionisti e l’anno prossimo c’è la volontà di portare qui anche qualche club straniero. Vogliamo rendere questo memorial sempre più speciale, anche perché sia la zona che la scuola calcio in cui tutto si svolge meritano davvero tanto”.

C’è stato poi tempo di parlare anche di Napoli, sopratutto in merito al parallelismo che non fa altro che girare fra i vicoli della città partenopea: quello fra Kvaratskhelia e Maradona. Inoltre, spazio anche per un commento sul Ds azzurro Giuntoli:

